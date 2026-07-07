Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13

Ormai ci siamo. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il via della stagione dell'Inter: lunedì 13 alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il mister Cristian Chivu e il presidente e CEO Giusppe Marotta presenteranno l'annata 2026/27. Di seguito il comunicato ufficiale della società:
"Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club".
I nerazzurri poi andranno in ritiro dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, in Germania. Nelle settimane successive l'Inter affronterà anche una serie di amichevoli: 26 luglio Karlsruher-Inter; 1° agosto Manchester City-Inter; 5 agosto Milan-Inter; 8 agosto Juventus-Inter