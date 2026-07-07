Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13

Ormai ci siamo. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il via della stagione dell'Inter: lunedì 13 alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il mister Cristian Chivu e il presidente e CEO Giusppe Marotta presenteranno l'annata 2026/27. Di seguito il comunicato ufficiale della società: