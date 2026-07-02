Europeo U19: l’Italia pareggia 0-0 contro la Croazia, qualificazione ancora aperta

Dopo il convincente successo per 2-0 centrato all’esordio contro la Serbia, l’Italia U19 di Alberto Bollini torna in campo al The Oval di Caernarfon per il match contro la Croazia e chiude sullo 0-0 uno scialbo primo tempo: nessuna particolare emozione nel corso della frazione inaugurale, con il solo Covic a impegnare Pessina. La prima vera occasione gli Azzurrini riescono invece a costruirsela al 50’, quando Mosconi sfiora il vantaggio di testa, sull’interessante cross di Nardin. I ragazzi di Bollini provano a insistere e al 75’ è Kostopec a negare la gioia del gol a Iddrissou, sul piazzato calciato da Marello: il triplice fischio ufficializza dunque lo 0-0 finale. In virtù di questo risultato, l’Italia sale provvisoriamente al primo posto nel Gruppo B con 4 punti, in attesa di Serbia-Ucraina. Gli Azzurrini tengono così viva la possibilità di qualificarsi alle semifinali come prima del girone: sarà necessario battere proprio gli ucraini nell’ultima giornata della fase a gironi, il 5 luglio.