Europei u19

Europeo U19: l’Italia pareggia 0-0 contro la Croazia, qualificazione ancora aperta

Gli Azzurrini di Bollini si prendono il primo posto provvisorio nel Gruppo B e fanno un passo avanti verso le semifinali

02 Lug 2026 - 16:57
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La seconda giornata dell’Europeo U19 porta in dote un pareggio all’Italia di Alberto Bollini, che si deve accontentare dello 0-0 contro la Croazia al The Oval di Caernarfon. In un match che non regala particolari emozioni, è soprattutto la parata di Kostopec su Iddrissou nella ripresa a catturare applausi nel torneo in scena in Galles. Con questo pari, gli Azzurrini salgono comunque al primo posto nel Gruppo B con 4 punti, in attesa di Serbia-Ucraina.

Dopo il convincente successo per 2-0 centrato all’esordio contro la Serbia, l’Italia U19 di Alberto Bollini torna in campo al The Oval di Caernarfon per il match contro la Croazia e chiude sullo 0-0 uno scialbo primo tempo: nessuna particolare emozione nel corso della frazione inaugurale, con il solo Covic a impegnare Pessina. La prima vera occasione gli Azzurrini riescono invece a costruirsela al 50’, quando Mosconi sfiora il vantaggio di testa, sull’interessante cross di Nardin. I ragazzi di Bollini provano a insistere e al 75’ è Kostopec a negare la gioia del gol a Iddrissou, sul piazzato calciato da Marello: il triplice fischio ufficializza dunque lo 0-0 finale. In virtù di questo risultato, l’Italia sale provvisoriamente al primo posto nel Gruppo B con 4 punti, in attesa di Serbia-Ucraina. Gli Azzurrini tengono così viva la possibilità di qualificarsi alle semifinali come prima del girone: sarà necessario battere proprio gli ucraini nell’ultima giornata della fase a gironi, il 5 luglio.

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