Omicidio capo ultrà Boiocchi, pm contesta premeditazione ad altro imputato

A Ferdico e Bellocco, stando al verbale del primo, Nepi avrebbe detto pure che lui "era più pericoloso da morto che da vivo e Beretta interpretò questa circostanza dicendo che secondo lui si era fatto un memoriale". Dalle precedenti indagini e dalle ammissioni di Nepi, invece, era emerso un ruolo più secondario dell'ultrà, che sarebbe stato una sorta di intermediario tra Beretta, mandante, e Ferdico, organizzatore. Avrebbe fatto avere a quest'ultimo 50mila euro, prezzo fissato da Beretta per l'omicidio. Secondo il racconto di Ferdico, invece, sarebbe stato Nepi a parlare per la prima volta di quei 50mila euro come prezzo del delitto. Il nuovo collaboratore ha anche messo a verbale che uno dei presunti esecutori materiali aveva informato "le famiglie calabresi", ossia la 'ndrangheta, che avrebbero ucciso Boiocchi. E lui ne aveva parlato pure con due persone, "Idà e Monardo".