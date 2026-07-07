Callegari: "Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili, però…"

Secondo il nostro Massimo Callegari il problema per il portoghese sono stati i "pochi palloni che CR7 ha avuto a disposizione per fare gol"

07 Lug 2026 - 14:13
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