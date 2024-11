Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Barella, prima chiamata per Comuzzo, Savona e Rovella

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di Nations League. Per la gara di giovedì 14 novembre contro Belgio e quella di domenica 17 novembre con la Francia il ct azzurro ha chiamato 23 calciatori. Prima convocazione in Nazionale maggiore per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, per il difensore della Juventus Nicolò Savona e per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Torna a vestire la maglia azzurra Nicolò Barella, assente dall'Europeo.