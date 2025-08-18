Logo SportMediaset
Calcio

Viareggio Cup: dal 9 al 23 marzo 2026 la 76esima edizione

18 Ago 2025 - 20:42

L'edizione numero 76 della Viareggio Cup si giocherà dal 9 al 23 marzo 2026. Le date sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori, organizzatore della rassegna. Non sarà quindi in concomitanza con lo svolgimento del Carnevale di Viareggio che si svolgerà nel mese di febbraio. Il torneo sarà ancora riservato alla categoria Under 18, quindi agli atleti nati a partire dall'1 gennaio 2008, fino al compimento del 15mo anno di età. Saranno ammessi 5 calciatori fuoriquota nati nel 2007 e 5 prestiti (non fuoriquota). Ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane, così come le date della 7ma Viareggio Women's Cup. Quest'anno la Viareggio Cup è stata vinta dal Genoa, che ha battuto 1-0 la Fiorentina nella finalissima disputata allo stadio dei Pini di Viareggio. La Viareggio Women's Cup è stata invece conquistata dalla Juventus, che si è imposta sul Milan 2-0 in finale.

22:02
Pisa, abbonamenti sold out dopo il giorno di vendita libera
21:30
Torino, Vagnati: "L'obiettivo è non accontentarci"
21:17
Il Cagliari ad Assemini in vista dell'esordio con la Fiorentina
20:42
Viareggio Cup: dal 9 al 23 marzo 2026 la 76esima edizione
20:20
Coppa Italia, Udinese-Carrarese: le formazioni ufficiali