Calcio

Il Cagliari ad Assemini in vista dell'esordio con la Fiorentina

18 Ago 2025 - 21:17
© IPA

© IPA

Il Cagliari comincia domani pomeriggio ad Assemini la marcia di avvicinamento all'esordio in campionato contro la Fiorentina. La sfida con i viola di Pioli è in programma domenica prossima alla Domus alle 18.30. Pisacane deve fare i conti con il sicuro forfait di Pavoletti e in questi giorni valuterà i progressi di Luperto, ancora abbastanza indietro, e Gaetano, già convocato per la gara di Coppa Italia vinta ai rigori contro l'Entella. Sarà una settimana tra preparazione e voci di mercato. I tifosi temono una delle cessioni eccellenti annunciate nel caso in cui dovessero arrivare al club rossoblù offerte ritenute adeguate alla valutazione della società. Un nome su tutti Piccoli, autore del gol del provvisorio vantaggio contro l'Entella e di dieci reti lo scorso torneo. Anche il Napoli, che dovrà rinunciare a Lukaku sino a gennaio, sta cercando un attaccante che possa sostituire il belga. E naturalmente tra i nomi nel data base del ds Manna c'è anche quello di Piccoli. Zortea invece piace alla Fiorentina, mentre per Luvumbo si è fatto avanti il Bologna. Ma non con le cifre ritenute dal Cagliari necessarie per andare avanti con la trattativa. In dirittura di arrivo la cessione di Veroli al Palermo e dell'ex Primavera Bolzan. In entrata spunta il nome dell'argentino del Talleres, Santiago Fernandez, per completare il pacchetto difensivo già alle prese con qualche problema per l'indisponibilitá di Luperto. Per quanto riguarda i nuovi acquisti buone indicazioni per il mister dalle prove di Folorunsho, Esposito e di Kilicsoy. Proprio Esposito potrebbe giocare dal primo minuto domenica accanto a Piccoli. 

