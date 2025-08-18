Logo SportMediaset
Calcio

Coppa Italia, Udinese-Carrarese: le formazioni ufficiali

18 Ago 2025 - 20:20

Ufficializzate le formazioni della sfida di Coppa Italia tra Udinese e Carrarese, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. 

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Bayo, Pafundi, Brenner, Piotrowski, Kabasele, Camara, Modesto, Pizarro.
Allenatore: Kosta Runjaic.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Calabrese, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Accornero, Bozhanaj; Abiuso.
A disposizione: Garofani, Fiorillo, Oliana, Melegoni, Bouah, Cham, Rubino, Scheffer, Ruggeri, Distefano, Parlanti, Capezzi.
Allenatore: Antonio Calabro.

