Calcio

Palermo, tetto abbonamenti fissato a 17.000

18 Ago 2025 - 20:01

Il Palermo ha fissato in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027. Le tessere sottoscritte finora sono state oltre 15.000. La campagna abbonamenti si concluderà in concomitanza con l'inizio ufficiale del campionato del Palermo in Serie B, in programma sabato 23 agosto alle 21, allo stadio Barbera, contro la Reggiana. I prossimi, fino a esaurimento disponibilità, saranno gli ultimi giorni per sottoscrivere l'abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima annata.

Ultimi video

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

01:58:41
Verona-Cerignola: partita integrale

09:41
Verona-Cerignola: i calci di rigore

01:01
90' 1 | Gol di Angel Maza (Verona-Cerignola 1-1)

01:03
55' | Gol di Bradaric (Verona-Cerignola 1-0)

01:02
36' | Gol di Artistico (Spezia-Sampdoria 1-1)

01:12
34' | Gol di Henderson (Spezia-Sampdoria 0-1)

00:22
Cerignola come le Hawaii: il look dei tifosi del Verona

00:28
DICH BORANGA PER SITO 18/8 DICH

01:35
Messi, Muller ma non solo

01:30
Manu Konè uomo mercato

01:19
Juve, che forza David

01:33
Altro che rivoluzione

01:17
Lukaku, lungo stop

01:57
Le partite di oggi

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

20:20
Coppa Italia, Udinese-Carrarese: le formazioni ufficiali
20:01
Palermo, tetto abbonamenti fissato a 17.000
19:23
Razzismo, Infantino: "In Germania cose inaccettabili"
19:02
Argentina, i convocati di Scaloni: torna Carboni, presenti 4 "italiani"
18:23
Inghilterra: insulti razzistia Semenyo, tifoso bandito a vita da stadi