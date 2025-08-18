Palermo, tetto abbonamenti fissato a 17.000

Il Palermo ha fissato in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027. Le tessere sottoscritte finora sono state oltre 15.000. La campagna abbonamenti si concluderà in concomitanza con l'inizio ufficiale del campionato del Palermo in Serie B, in programma sabato 23 agosto alle 21, allo stadio Barbera, contro la Reggiana. I prossimi, fino a esaurimento disponibilità, saranno gli ultimi giorni per sottoscrivere l'abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima annata.