Mancini: "Il format della Nations League non è ideale"

Nel valutare l'Italia "credo che bisogna avere equilibrio, non era un disastro la prima partita" contro il Belgio, "non è una cosa incredibile in questo momento. Bisogna avere equilibrio: la squadra deve crescere, è una squadra giovane che diventerà ancora più giovane col passare dei mesi e che ha bisogno anche di sbagliare. Bisogna tenere un equilibrio, penso sia la cosa migliore", ha aggiunto.