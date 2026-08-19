Panucci: "L'Inter è ancora la squadra da battere, Carnevali è l'uomo giusto per la Juve"

Il nostro talent, ex-difensore rossonero, elogia anche il mercato del Milan: "Gonçalo Ramos farà almeno 15 gol"

19 Ago 2026 - 09:45
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Che campionato sarà? Chi vincerà lo scudetto? I nuovi acquisti, chi farà meglio? Tante domande, altrettante risposte. Protagonista del cruciverba calcistico dell'estate è Christian Panucci, talent di Sportmediaset, ex difensore di Milan, Inter, Roma. 

Ecco un assaggio delle sue sentenze
- L'Inter ha preso giocatori inglesi, forti, d'esperienza, ha giovani di prospettiva come Stankovic ed è tornato pure Pavard: resta la squadra da battere.

- Il Napoli? Allegri riuscirà a essere protagonista, sarà l'avversario principale dell'Inter, può vincere sicuramente lo scudetto.

- La Juve ha un assetto societario nuovo, italiano, competente: può fare bene. Carnevali con Spalletti, una scelta giusta. I nuovi? Lucumi voglio vederlo, Kolo Muani è forte ma non è un bomber, a centrocampo ci voleva qualcosa di più.

- Gasperini ha fatto bene, a Roma non è mai facile, la sua è stata una scelta importante. Dirà la sua anche in Champions.

- Gonçalo Ramos: sono stato in tournée con il Milan, l'ho osservato con gli occhi del difensore e posso dire che si muove benissimo: è forte forte, farà più di 15 gol.

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