Tacchinardi carica la Juve: "Solo Inter e Napoli superiori, Vlahovic mi ha deluso"

Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. È vero che poi i calciatori pensano ai loro interessi, però secondo me si era creato anche un bel feeling con la tifoseria. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlaovic verso la Juventus, perché comunque la Juve ha dato tanto a Dusan