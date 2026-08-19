Roma: Mora sarà il primo calciatore della storia del club a vestire l'86, l'unico numero mai indossato da alcun calciatore giallorosso

19 Ago 2026 - 11:55
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Rodrigo Mora è ufficialmente un giocatore della Roma da pochi minuti ed ha già stabilito un record, anzi due: è il primo giocatore nella storia della società giallorossa a vestire la maglia numero 86. Nessun calciatore giallorosso l'aveva mai indossato. Inoltre, la maglia numero 86 era anche l'unica mancante nella sequenza di numeri di maglia 1-99 per quanto riguarda la società giallorossa. In questo momento, con l'86 di Mora, tutti i 99 numeri sono stati indossati almeno una volta da un calciatore della Roma.

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