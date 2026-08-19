Premio Carlo Mazzone 2026, il riconoscimento a Carlo Ancelotti

Il "Premio Carlo Mazzone" 2026 è stato assegnato a Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile. Lo ha annunciato stamani la famiglia Mazzone nel giorno del terzo anniversario della scomparsa del tecnico romano avvenuta nella sua abitazione ad Ascoli Piceno il 19 agosto del 2023, all'età di 86 anni. Nel 2024 il premio è stato conferito a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri, mentre nel 2025 ad Antonio Conte. "La scelta di premiare Carlo Ancelotti è in linea con i principi che hanno caratterizzato la vita e la carriera di allenatore di mio padre Carlo, vale a dire la valenza come uomo, padre di famiglia ed esperto conoscitore di calcio", spiega all'ANSA Massimo Mazzone, figlio del tecnico romano che ad Ancelotti è legato anche per un episodio molto particolare, che all'epoca ha fatto storia nel calcio italiano. Era il 14 maggio 2000 e, nonostante la sconfitta per 1-0 sul campo allagato di Perugia che costò lo scudetto alla Juventus, l'allora tecnico bianconero Ancelotti volle comunque complimentarsi con Mazzone "per aver onorato il campionato fino all'ultima partita".