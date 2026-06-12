La Figc risponde a Infantino: "Uscita infelice, il calcio insegna il rispetto"

Un'uscita infelice: è questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, con l'ironia sulla necessità di un Mondiale a "64 squadra o forse a 228" perché gli Azzurri si qualifichino. "E' stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della Federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".
In precedenza, era stato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a intervenire. "Una cosa sono le informazioni riportate e una cosa è sentirlo direttamente. Preferisco prima fare una verifica e poi dopo mi esprimerò Se mi sentirò con lui? Penso e spero proprio di sì, nonostante i suoi impegni. Cercherò di farlo perchè mi interessa sapere qual è il suo pensiero in maniera diretta", ha detto.