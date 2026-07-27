Caprile: "Il primo traguardo del Cagliari è la salvezza, poi proveremo a migliorarci"

"Esposito? Seba è uno dei leader della squadra e in questo momento pensa soltanto ad allenarsi con il Cagliari. Lavora bene ogni giorno e sa perfettamente cosa significhi rappresentare questi colori. Noi siamo al suo fianco, lui aiuta noi e noi aiutiamo lui: è questo il senso di un gruppo unito". Poi gli obiettivi personali: "Ho 25 anni e sento di avere ancora tantissimo da imparare, sia dentro sia fuori dal campo. So che molti compagni mi osservano e che tante persone si rivedono in me, anche per il senso di appartenenza che cerco di trasmettere. Di questo vado fiero, ma sono consapevole che non si smette mai di imparare. Voglio continuare ad ampliare i miei orizzonti e migliorare sotto ogni aspetto". Bene il rosso e blu, ma anche l'azzurro, per Caprile è un bel colore. "La Nazionale è il sogno di ogni bambino e io ho avuto la fortuna di realizzarlo. Adesso non voglio perdere questa opportunità. So però che tutto passa da quello che farò con il Cagliari: se riuscirò a fare bene qui, avrò anche la possibilità di essere nuovamente convocato". (ANSA).