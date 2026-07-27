Pirlo non sarà il ct della Nazionale: "Ho appreso di non essere più candidato". E arriva la solidarietà della Russia
L'attuale tecnico dello United FC modifica il messaggio social di domenica notte sul caso Fonbet e chiarisce l'addio alla panchina azzurra
Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della Nazionale. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram: "Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana". L'attuale allenatore dello United FC di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento lunedì mattina integrando, e precisando, il post che aveva fatto domenica notte in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fonbet.
Il messaggio di domenica notte
"Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono".
Poi Pirlo era passato ai ringraziamenti, facendo trasparire tra le righe di aver già perso la speranza di diventare ct: "Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre".
La solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia
"Sincera e umana solidarietà" è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. "Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito 'pseudo-democratico'", ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell'ambasciata russa.