Aguero fa il suo ingresso come nuova Leggenda in eFootball

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato una serie di importanti aggiornamenti per eFootball durante lo streaming “eFootball CONNECT” tenutosi nell’ambito dell’evento eFootball World Festival a Bangkok, Thailandia. Tra i momenti più importanti: la presentazione del prolifico attaccante Sergio Agüero come nuova Leggenda, affiancato dalla Leggenda Wayne Rooney, che torna in campo con nuove abilità. Gli utenti potranno aspettarsi nuove funzionalità in-game, tra cui la modalità “Torneo personalizzato”, il team style “Overload” e nuove formazioni specifiche per attacco e difesa.
Sergio Agüero debutta in eFootball nell’ambito dello speciale “Epic: Legends Assemble”, come ricompensa ottenibile durante la campagna eFootball World Festival. Dotato delle abilità “Blitz Curve” e “Low Screamer”, gli utenti potranno acquisire l’attaccante accedendo al gioco e ottenendo gratuitamente una delle undici Leggende. Torna anche Wayne Rooney con due nuove abilità, “Phenomenal Finish” e “Willpower”, oltre a un potenziamento di +3 al tiro. Inoltre, partecipando a un evento speciale, gli utenti avranno la possibilità di selezionare e ottenere una delle undici leggende come ricompensa.
Infine, a partire da oggi, l’obiettivo in stile bingo “Treasure Link” offrirà agli utenti che effettuano l’accesso la possibilità di guadagnare e condividere ricompense personalizzate nelle varianti Speciale, Rara e Normale attraverso partite online, con ricompense uniche riservate ad alcuni utenti selezionati e ai partecipanti all’eFootball™ World Festival.
Lo streaming ha messo in luce un importante aggiornamento previsto per agosto, che includerà la modalità “Torneo personalizzato”, la modalità a squadre “Overload”, diverse formazioni per attacco e difesa e allenatori con due Link-Up.
-Modalità “Torneo personalizzato”: gli utenti potranno organizzare i propri tornei o partecipare a quelli degli altri giocatori, personalizzando nel dettaglio regole e regolamenti.
-Stile di gioco “Overload”: questo nuovo stile di gioco fa sì che i giocatori in campo si dispongano in una formazione compatta sul lato della palla per ottenere un vantaggio numerico. In attacco, gli utenti potranno mantenere un possesso di palla stabile, mentre in difesa una formazione compatta consentirà un pressing più rapido e incisivo.
-Formazioni specifiche per attacco e difesa: gli utenti ora possono impostare formazioni diverse per attacco e difesa, a favore di una gestione della squadra più strategica e approfondita.
-Allenatori con due Link-Up: all’inizio della nuova stagione appariranno allenatori in possesso di due Link-Up.
L'evento World Festival ha ospitato l’“eFootball Championship 2026 World Finals” (World Finals), al quale hanno partecipato 32 giocatori in totale, 16 nella divisione Console e 16 nella divisione Mobile. Le World Finals, disputante secondo una formula a gironi a eliminazione diretta, hanno incoronato i migliori giocatori al mondo: FUTEASY_10 ha vinto la divisione Console (PlayStation®5) e Rentao quella Mobile.
La finale della divisione Console ha visto FUTEASY_10 affrontare ETTORITO. Dopo uno scontro acceso e combattuto, il match si è concluso 4-3 a favore di FUTEASY_10, che si è così aggiudicato il titolo delle Finali Mondiali. Nella finale della divisione Mobile, Rentao ha sconfitto YASSINE ETTADLAOUI 5-2, conquistando il titolo di campione del mondo. Il torneo di quest’anno ha attirato circa 45,21 milioni di partecipanti alle qualificazioni, provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Si tratta di un aumento di 8,79 milioni rispetto all’anno precedente, che aveva già stabilito il record di partecipazione.
Per ringraziare Bangkok, sede dell’evento, eFootball ha anche annunciato che la leggenda del calcio thailandese Piyapong Pue-on debutterà in-game entro la fine dell’anno e che sarà implementata la telecronaca in lingua thailandese. Junichi Taya, produttore generale della serie “eFootball”, salito sul palco durante l’evento, ha condiviso la sua visione per il futuro: “Continueremo a proporre una varietà di iniziative ed esperienze affinché un numero ancora maggiore di appassionati di calcio in Thailandia possa godersi eFootball”.