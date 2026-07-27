Aguero fa il suo ingresso come nuova Leggenda in eFootball

La finale della divisione Console ha visto FUTEASY_10 affrontare ETTORITO. Dopo uno scontro acceso e combattuto, il match si è concluso 4-3 a favore di FUTEASY_10, che si è così aggiudicato il titolo delle Finali Mondiali. Nella finale della divisione Mobile, Rentao ha sconfitto YASSINE ETTADLAOUI 5-2, conquistando il titolo di campione del mondo. Il torneo di quest’anno ha attirato circa 45,21 milioni di partecipanti alle qualificazioni, provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Si tratta di un aumento di 8,79 milioni rispetto all’anno precedente, che aveva già stabilito il record di partecipazione.