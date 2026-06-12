Italia, fuori dal Mondiale e beffata da Infantino: "Si qualifica con 64 squadre, o forse con 208..."

"Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. È già un evento molto grande. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. Chissà, magari se ne mettiamo 208..." ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino.