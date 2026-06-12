Italia, fuori dal Mondiale e beffata da Infantino: "Si qualifica con 64 squadre, o forse con 208..."

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha preso in giro l'Italia in una intervista rilasciata a CazéTV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del Mondiale a 64 o 208 squadre così da facilitare la qualificazione dell'Italia, dopo tre mancate partecipazioni:
"Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. È già un evento molto grande. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. Chissà, magari se ne mettiamo 208..." ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino.
Una battuta dolorosa per la nazionale azzurra e tutti i tifosi italiani, reduci da delusioni continue nell'ultimo decennio a partire dall'eliminazione contro la Svezia in finale playoff, passando per quella contro la Macedonia costata il Mondiale di Qatar 2022 fino ad arrivare alla più recente, quella contro la Bosnia di marzo 2026.