Uefa, Ceferin: "Europeo femminile continua a lasciare segno"

Women's Euro 2025 ha segnato una svolta storica per il calcio femminile, battendo ogni record in termini di affluenza, audience televisiva e coinvolgimento digitale, attirando sponsorizzazioni senza precedenti e organizzando eventi di grande impatto sia dentro che fuori dal campo, che hanno accelerato l'ascesa di questo sport in tutta Europa. Lo annuncia l'Uefa nel rapporto sull'impatto dell'Europeo femminile, in cui spiega come il torneo stia promuovendo un cambiamento a lungo termine, mettendo insieme i dati relativi al contributo economico, alla crescita del pubblico, alla partecipazione nel calcio di base, allo sviluppo professionistico e all'eredità sociale e ambientale. "L'eredità di Women's Euro 2025 non è un episodio singolo congelato nel tempo", ha affermato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, "È qualcosa di vivo e tangibile in ogni ragazza che entra a far parte di una squadra, in ogni allenatore che apre nuove porte, in ogni arbitro che scende in campo e in ogni tifoso che torna a seguire le partite. Anche molto tempo dopo il fischio finale, il torneo continua a lasciare il segno: nelle comunità, nelle società sportive e nel futuro del calcio femminile". Sebbene il rapporto metta in luce l'impatto duraturo in tutta Europa, mostra anche come il successo di Women's Euro 2025 abbia dato slancio all'iniziativa 'Unstoppable', la strategia sessennale volta a costruire un futuro dinamico e sostenibile per il calcio femminile. "Women's Euro è la nostra stella polare. È stato il trampolino di lancio della nostra strategia 'Unstoppable' e del nostro impegno da 1 miliardo di euro per lasciare un segno duraturo", ha spiegato Nadine Kessler, direttrice del calcio femminile della Uefa, "Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata chiara: organizzare un Women's EURO da record, inclusivo e che fa il tutto esaurito negli stadi. E se questo torneo ha dimostrato una cosa, è che ovunque creiamo un palcoscenico per il calcio femminile, il pubblico accorrerà. L'atmosfera negli stadi, il legame tra le giocatrici e i tifosi è stato incredibile. Questo è un Europeo femminile che ci accompagnerà a lungo. L'asticella è stata alzata ancora una volta".