Amichevoli: il Venezia cala il tris ai re di Turchia, Galatasaray travolto

27 Lug 2026 - 22:26
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Il Venezia firma una prova di spessore superando 3-0 il Galatasaray, dominatore della Süper Lig con quattro campionati consecutivi vinti. I turchi si sono presentati all'amichevole di Linz, in Austria, con una formazione rimaneggiata, priva di diversi giocatori ancora assenti dopo gli impegni al Mondiale, ma con al centro dell'attacco bomber Osimhen. Il grande protagonista è stato John Yeboah, entrato nella ripresa, decisivo in tutte le reti degli arancioneroverdi: ha sbloccato il risultato al 71' con un'incursione in velocità, poi si è procurato il rigore del raddoppio, trasformato da Lauberbach al 75'. Nel finale, al 93', ha nuovamente rifinito l'azione ancora per Lauberbach, che ha completato così la propria doppietta e fissato il definitivo 3-0. Da applausi anche la prestazione del terzo portiere Grandi, decisivo nel corso della ripresa con la parata di un calcio di rigore di Yilmaz che ha impedito al Galatasaray di riaprire la sfida, all'89'. Per il Venezia arriva un successo di prestigio e ricco di indicazioni positive per Giovanni Stroppa contro una delle squadre più vincenti del calcio turco, al termine di una prestazione convincente per intensità, qualità e personalità.

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