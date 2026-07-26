Anche Shevchenko contro Pirlo per i rapporti con la Russia: “Condanno quello che ha fatto. Mi ha ferito”

Frasi che testimoniano una spaccatura profondissima. Il dialogo c'è stato, ma non ha portato a nessun passo indietro. E l'amicizia nata a Milanello si è fermata di colpo. Il ruolo di Pirlo come testimonial in Russia ha scatenato un polverone internazionale. Le critiche più dure sono arrivate dal mondo dello sport ucraino, come quelle dell'atleta Vladyslav Heraskevych: “È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna”. Se per Francesco Totti, accolto a Mosca con contratti onerosi, e per Marco Materazzi (che si è poi scusato pubblicamente parlando di “leggerezza”) la questione ha riguardato la sfera privata e promozionale, per Pirlo il discorso cambia radicalmente. Il bresciano è (era?) il candidato numero uno per la panchina dell'Italia: può il volto simbolico del calcio azzurro portare con sé una partnership così ingombrante?