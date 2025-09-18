L'Italia rientra nella top 10 del Ranking Fifa, primo posto per la Spagna che scavalca l'Argentina

Gli azzurri, infatti, si trovavano prima della sosta all'undicesima posizione e gli ultimi due risultati hanno permesso di guadagnarne una, accedendo alla top 10. Non solo l'Italia tra le novità della nuova classifica, ma cambiamenti anche in vetta: l'Argentina, infatti, non è più capolista, ma scivola al terzo posto cedendo il comando del ranking alla Spagna (di nuovo al primo posto dopo undici anni) e la seconda posizione alla Francia. Guadagnano terreno anche il Portogallo (da sesto a quinto) e la Croazia (da decima a nona). Perdono, invece, rispettivamente, tre posizioni il Brasile e una la Germania, che esce dalle prime dieci dopo meno di un anno.