L'Italia rientra nella top 10 del Ranking Fifa, primo posto per la Spagna che scavalca l'Argentina

Gli azzurri guadagnano una posizione e occupano momentaneamente il 10º posto

18 Set 2025 - 11:40

L'avventura di Gattuso sulla panchina dell'Italia è iniziata con due vittorie importanti ma non convincenti fino in fondo: a una fase offensiva efficace, infatti, si è contrapposta una difesa fragile con molti meccanismi da migliorare. I sei punti ottenuti contro Estonia e Israele, però, oltre a tenere in vita le speranze di qualificazione diretta ai mondiali, hanno fatto anche guadagnare all'Italia il decimo posto nel ranking Fifa

Italia, un Mondiale in salita: playoff in vista e avversarie complicate

Gli azzurri, infatti, si trovavano prima della sosta all'undicesima posizione e gli ultimi due risultati hanno permesso di guadagnarne una, accedendo alla top 10. Non solo l'Italia tra le novità della nuova classifica, ma cambiamenti anche in vetta: l'Argentina, infatti, non è più capolista, ma scivola al terzo posto cedendo il comando del ranking alla Spagna (di nuovo al primo posto dopo undici anni) e la seconda posizione alla Francia. Guadagnano terreno anche il Portogallo (da sesto a quinto) e la Croazia (da decima a nona). Perdono, invece, rispettivamente, tre posizioni il Brasile e una la Germania, che esce dalle prime dieci dopo meno di un anno. 

Il prossimo ranking Fifa sarà pubblicato il 23 ottobre, dopo la prossima sosta nazionali in cui l'Italia affronterà di nuovo Estonia e Israele.

Mondiale 2026 senza Yamal? Spagna pronta al boicottaggio se Israele si qualificherà

