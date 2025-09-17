Logo SportMediaset
L'IPOTESI

Spagna pronta a boicottare il Mondiale 2026 se Israele si qualificherà

Il Governo medita la rinuncia per quanto sta succedendo a Gaza: "Valuteremo"

17 Set 2025 - 14:31
La Spagna potrebbe rinunciare, in caso di qualificazione, al Mondiale 2026 in programma negli Usa, in Messico e in Canada. Come riportato dal quotidiano sportivo Marca, il portavoce del gruppo socialista al Congresso, Patxi López, ha lasciato aperta la porta alla possibile rinuncia nel caso Israele si qualificasse per la fase finale. Inutile sottolineare che la decisione sarebbe clamorosa e senza precedenti. 

"Perché con la Russia sì e con Israele no? Dov’è la differenza?". Per questo la Spagna chiederà agli organismi sportivi competenti di sanzionare Israele per quando sta succedendo a Gaza e, nel caso non fosse possibile, arrivare perfino a chiedere il ritiro della propria Nazionale. "È quello che stiamo facendo in questo momento, poi valuteremo", ha aggiunto Patxi López.

Il Governo è abilitato ad autorizzare o meno la partecipazione di qualsiasi nazionale a qualunque campionato del mondo e l’aspetto successivo da valutare è la ripercussione che potrebbe avere questo intervento diretto del governo nella partecipazione al Mondiale. È noto, infatti, che se c’è qualcosa che la FIFA non tollera è l’ingerenza governativa in qualsiasi questione legata al mondo del calcio. Nel recente passato il massimo organismo del calcio mondiale ha sospeso Pakistan (sospensione poi revocata) e Congo per ingerenze di parti terze.

