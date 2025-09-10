Italia, un Mondiale in salita: playoff in vista e avversarie complicate

Cosa può salvarci, quindi? Israele, appunto, l'unica squadra che potrebbe, almeno sulla carta, rompere le scatole ai norvegesi. Potrebbe a voler essere molto ottimisti, ovviamente, perché la Norvegia è nettamente più forte e, come non bastasse, la partita si gioca a Oslo. Logico, quindi, immaginarsi per l'Italia un altro playoff Mondiale da incubo. Già, ma contro chi? Mancando ancora quattro turni alla fine delle qualificazioni fare un pronostico è un discreto azzardo ma, guardando un po' classifiche e squadre, il rischio di trovarsi un avversario non proprio comodo è concreto.



Ma come funzionano i playoff? Il regolamento prevede una semifinale e una finale, sempre in gara secca, con la prima gara in casa di chi vanta il miglior ranking Fifa e la seconda decisa per sorteggio. Le 16 ai playoff (le 12 seconde e le 4 vincitrici del rispettivo gruppo di Nations non già qualificate) saranno divise in quattro fasce e in quattro mini-tabelloni tennistici. La prima fascia comprende le quattro con il miglior ranking Fifa di novembre (dovremmo esserci, ndr); la seconda quelle dal quinto all’ottavo posto; la terza quelle dal nono al dodicesimo. La quarta include le quattro migliori dalla Nations.