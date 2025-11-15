L'Italia cambia tutto con la Norvegia: 3-5-2 e dieci nomi nuovi rispetto alla Moldova. Calafiori e Tonali in tribuna

Nemmeno il più inguaribile degli ottimisti o il più folle dei tifosi della Nazionale (che comunque di solito si scoprono tali solo quando ci sono competizioni di alto livello, con l'inevitabile corollario di maxischermi, grigliate e birra a fiumi) può sperare ancora nella qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Battere la Norvegia con 9 gol di scarto non trova spazio neanche nei sogni mostruosamente proibiti di chi ha veramente a cuore la maglia azzurra. Uno di loro è un c.t. che ha ereditato una situazione già compromessa dopo la prima partita del girone. Persa quella, qualificazione irrimediabilmente in salita. Diventa francamente inevitabile, oltre che inutile, domandarsi il perché Capo Verde, Curaçao, Uzbekistan e Suriname andranno al nuovo Mondiale formato maxi e a una Nazionale che ha vinto 4 volte il titolo basti perdere la prima partita della fase a gruppi per rischiare di restare ancora fuori dalla competizione più importante. Se dovesse accadere per la terza volta di fila, quando sui giornali si inizierà a dire che i bambini non sono più abituati a giocare per strada e negli oratori, magari un pensierino a Ceferin, e al modo in cui ha accettato senza colpo ferire le modalità di qualificazioni delle selezioni europee da parte della Fifa, bisognerà pur rivolgerlo...