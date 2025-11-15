Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
QUALIFICAZIONI MONDIALI

L'Italia cambia tutto con la Norvegia: 3-5-2 e dieci nomi nuovi rispetto alla Moldova. Calafiori e Tonali in tribuna

La Nazionale si avvicina all'ultima gara del girone cercando di arrivare almeno a pari punti con la capolista praticamente già qualificata

di Andrea Cocchi
15 Nov 2025 - 14:40
© Getty Images

© Getty Images

Nemmeno il più inguaribile degli ottimisti o il più folle dei tifosi della Nazionale (che comunque di solito si scoprono tali solo quando ci sono competizioni di alto livello, con l'inevitabile corollario di maxischermi, grigliate e birra a fiumi) può sperare ancora nella qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Battere la Norvegia con 9 gol di scarto non trova spazio neanche nei sogni mostruosamente proibiti di chi ha veramente a cuore la maglia azzurra. Uno di loro è un c.t. che ha ereditato una situazione già compromessa dopo la prima partita del girone. Persa quella, qualificazione irrimediabilmente in salita. Diventa francamente inevitabile, oltre che inutile, domandarsi il perché Capo Verde, Curaçao, Uzbekistan e Suriname andranno al nuovo Mondiale formato maxi e a una Nazionale che ha vinto 4 volte il titolo basti perdere la prima partita della fase a gruppi per rischiare di restare ancora fuori dalla competizione più importante. Se dovesse accadere per la terza volta di fila, quando sui giornali si inizierà a dire che i bambini non sono più abituati a giocare per strada e negli oratori, magari un pensierino a Ceferin, e al modo in cui ha accettato senza colpo ferire le modalità di qualificazioni delle selezioni europee da parte della Fifa, bisognerà pur rivolgerlo...

In ogni caso Gattuso vuole finire in bellezza questa fase battendo la capolista, ottenendo così la bellezza della sesta vittoria in altrettante partite da quando siede sulla panchina azzurra. Per farlo rivoluzionerà la squadra che ha vinto solo nel finale in Moldova. Innanzitutto si adeguerà al campionato schierando una difesa a tre, davanti al rientrante Donnarumma. Ci saranno Di Lorenzo sul centrodestra e Bastoni sul centrosinistra visto che Calafiori accusa ancora problemi all'anca e andrà in tribuna, così come Tonali. In mezzo Mancini o, visto che anche il romanista ha accusato un fastidio muscolare, Buongiorno. Nessun dubbio tra centrocampo e attacco, con Politano e Dimarco larghi e Locatelli, Barella e Frattesi in mezzo, dietro alla coppia Retegui-Esposito. In pratica dieci undicesimi della formazione di Chisinau. Il turnover, insomma, diventa una necessità non soltanto nelle squadre di club. 

Leggi anche

Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi

italia
norvegia

Ultimi video

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:49
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH

Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo

00:20
MCH RUBIALES LANCIO UOVA MCH

La versione di Rubiales finisce... sotto un lancio di uova

01:26
L'under 21 in Polonia

L'under 21 in Polonia

I più visti di Nazionale

Mancini e Pio Esposito ci mettono la testa: l'Italia fatica, ma passa in Moldova

Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi

Gattuso: "Con la Moldova non sarà una passeggiata. Scamacca e Raspadori titolari"

Gattuso sceglie Vicario, Raspadori e Scamacca: le formazioni ufficiali di Moldova-Italia

Gattuso chiede all'Italia concentrazione e appartenenza. Davanti Scamacca-Raspadori

Poca Italia in Moldova: Mancini e Pio salvano la banda azzurra, serve più gamba e qualità

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
14:42
Italia: Calafiori e Tonali saltano la Norvegia
14:30
Torino, partitella con la Primavera finisce 3-1
14:15
Caldara annuncia l'addio al calcio: "Ho deciso di smettere. In campo ora c'è Mattia"
13:15
Croazia, Pasalic: "Puntiamo a un risultato importante al Mondiale"