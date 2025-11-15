Logo SportMediaset

Calcio

Atletico, Llorente guarda già all'Inter: "Grande squadra, sarà una partita aperta"

15 Nov 2025 - 16:31
Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marcos Llorente ha parlato della sfida di Champions League contro l'Inter del 26 novembre. Queste le parole del difensore dell'Atletico Madrid: "Loro sono una grande squadra, con individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in tre anni. Ha le idee molto chiare e ha vinto quattro gare su quattro. Sarà una bella partita, molto aperta". 

Colchoneros e nerazzurri si erano già sfidati nel 2024 agli ottavi: "Quella doppia sfida ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L'Atletico è stata l'unica squadra capace di eliminare l'Inter dalla Champions negli ultimi tre anni", ha dichiarato Llorente. 

