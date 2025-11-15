Atletico, Llorente guarda già all'Inter: "Grande squadra, sarà una partita aperta"

© Getty Images
Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marcos Llorente ha parlato della sfida di Champions League contro l'Inter del 26 novembre. Queste le parole del difensore dell'Atletico Madrid: "Loro sono una grande squadra, con individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in tre anni. Ha le idee molto chiare e ha vinto quattro gare su quattro. Sarà una bella partita, molto aperta".
Colchoneros e nerazzurri si erano già sfidati nel 2024 agli ottavi: "Quella doppia sfida ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L'Atletico è stata l'unica squadra capace di eliminare l'Inter dalla Champions negli ultimi tre anni", ha dichiarato Llorente.