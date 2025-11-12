Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
VERSO MOLDOVA-ITALIA

Gattuso: "Giocheranno Scamacca e Raspadori. Il sistema di qualificazione al mondiale è da cambiare"

L'Italia sfiderà la Moldova alle ore 20:45, le parole del ct azzurro in conferenza stampa

di Redazione
12 Nov 2025 - 23:11

L'Italia di Gattuso torna in campo giovedì sera contro la Moldova nella penultima partita di qualificazione al Mondiale. Salvo clamorose sorprese, gli azzurri dovranno affrontare il playoff al termine del girone che si concluderà domenica sera con la sfida alla Norvegia. Il ct della Nazionale Gattuso è intervenuto in conferenza stampa chiarendo alcuni dubbi di formazione e parlando della Moldova e del sistema di qualificazione ai campionati del mondo. 

Come si affronta questa sfida in cui l'Italia parte favorita?
"Di facile non c'è nulla, la Moldova ha le sue difficoltà ma ha tanti giocatori interessanti. Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire. In questo raduno potevano andare storte alcune cose, invece i ragazzi hanno risposto presente e per questo vanno ringraziati".

Alcune anticipazioni sulla formazione titolare?
"Scamacca e Raspadori partiranno dall'inizio, sicuramente a Gianluca manca minutaggio ma sappiamo che quando sta bene può darci molto, deve stare tranquillo e fare una partita seria".

Ci sono rimpianti pensando a come sarebbe potuto andare il girone di qualificazione in condizioni diverse?
"Nessun rimpianto per le partite passate. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere focalizzati su questo. Guardare un girone di qualificazione come quello sudamericano in cui passano le prime sei e la settima va allo spareggio contro le nazionali oceaniche fa un po' rabbia e ci fa capire quanto il nostro percorso sia complicato. Il sistema di qualificazione ai mondiali va cambiato".

C'è il rischio di preparare questa partita pensando già agli spareggi di marzo?
"Sono onesto, la mia testa è tutta sulla partita di domani e non riesce ad andare oltre. Voglio vedere la crescita e continuare a vedere che si allenano bene e che stanno bene insieme".

Gattuso e gli azzurri stanno seguendo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati in questi giorni nelle ATP Finals di Torino: "Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri siamo stati a vederlo fino a mezzanotte, è bello tifare chi rappresenta la nostra bandiera", ha detto a margine della conferenza stampa.

L'Italia cambia pelle: la nuova maglietta della Nazionale

1 di 8
© adidas
© adidas
© adidas

© adidas

© adidas

italia
gattuso
moldova
conferenza stampa

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Nazionale

Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata"

Italia, Kean salta Moldavia e Norvegia: al suo posto c'è Cambiaghi

Le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: si rivedono Ricci e Scamacca, prima per Caprile

La carriera di Luciano Spalletti in foto: tutte le squadre

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Euro 2028, definito il calendario: la finale a Wembley
22:41
Italia femminile, il ct Soncin continua il tour dei centri sportivi di A
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"
20:38
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
20:29
Serie C, Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti