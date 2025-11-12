Gattuso: "Giocheranno Scamacca e Raspadori. Il sistema di qualificazione al mondiale è da cambiare"

L'Italia cambia pelle: la nuova maglietta della Nazionale
L'Italia sfiderà la Moldova alle ore 20:45, le parole del ct azzurro in conferenza stampadi Redazione
L'Italia di Gattuso torna in campo giovedì sera contro la Moldova nella penultima partita di qualificazione al Mondiale. Salvo clamorose sorprese, gli azzurri dovranno affrontare il playoff al termine del girone che si concluderà domenica sera con la sfida alla Norvegia. Il ct della Nazionale Gattuso è intervenuto in conferenza stampa chiarendo alcuni dubbi di formazione e parlando della Moldova e del sistema di qualificazione ai campionati del mondo.
Come si affronta questa sfida in cui l'Italia parte favorita?
"Di facile non c'è nulla, la Moldova ha le sue difficoltà ma ha tanti giocatori interessanti. Dobbiamo dimostrare la nostra crescita in campo e saper soffrire. In questo raduno potevano andare storte alcune cose, invece i ragazzi hanno risposto presente e per questo vanno ringraziati".
Alcune anticipazioni sulla formazione titolare?
"Scamacca e Raspadori partiranno dall'inizio, sicuramente a Gianluca manca minutaggio ma sappiamo che quando sta bene può darci molto, deve stare tranquillo e fare una partita seria".
Ci sono rimpianti pensando a come sarebbe potuto andare il girone di qualificazione in condizioni diverse?
"Nessun rimpianto per le partite passate. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere focalizzati su questo. Guardare un girone di qualificazione come quello sudamericano in cui passano le prime sei e la settima va allo spareggio contro le nazionali oceaniche fa un po' rabbia e ci fa capire quanto il nostro percorso sia complicato. Il sistema di qualificazione ai mondiali va cambiato".
C'è il rischio di preparare questa partita pensando già agli spareggi di marzo?
"Sono onesto, la mia testa è tutta sulla partita di domani e non riesce ad andare oltre. Voglio vedere la crescita e continuare a vedere che si allenano bene e che stanno bene insieme".
Gattuso e gli azzurri stanno seguendo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati in questi giorni nelle ATP Finals di Torino: "Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri siamo stati a vederlo fino a mezzanotte, è bello tifare chi rappresenta la nostra bandiera", ha detto a margine della conferenza stampa.
