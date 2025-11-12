Gattuso: "Giocheranno Scamacca e Raspadori. Il sistema di qualificazione al mondiale è da cambiare"

Ci sono rimpianti pensando a come sarebbe potuto andare il girone di qualificazione in condizioni diverse?

"Nessun rimpianto per le partite passate. Vincere aiuta a vincere e dobbiamo essere focalizzati su questo. Guardare un girone di qualificazione come quello sudamericano in cui passano le prime sei e la settima va allo spareggio contro le nazionali oceaniche fa un po' rabbia e ci fa capire quanto il nostro percorso sia complicato. Il sistema di qualificazione ai mondiali va cambiato".