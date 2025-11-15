Logo SportMediaset

Calcio

Caldara annuncia l'addio al calcio: "Ho deciso di smettere. In campo ora c'è Mattia"

15 Nov 2025 - 14:15
© Getty Images

© Getty Images

Mattia Caldara dice addio al calcio giocato. In una lunga lettera pubblicata su Gianlucadimarzio.com, l'ex difensore ha annunciato la decisione di mettere la parola fine alla sua carriera da giocatore: "Caro calcio, io ti saluto. Ho deciso di smettere. No, non è stato facile deciderlo. Non lo è neanche scrivere queste parole. Continuo a rileggerle. Forse è un modo per accettarlo. Accettarlo un po’ di più. Ora ho trovato un po’ di tranquillità. Ma ci ho messo un po’ per prendere questa decisione. Tutto è nato a luglio dopo una visita da uno specialista: 'Mattia non hai più la cartilagine della caviglia. Se continui tra qualche anno dovremo metterti una protesi'. Il mio corpo mi aveva tradito. Questa volta, forse, in modo definitivo". 

La carriera di Caldara è stata colpita da numerosi infortuni che non gli hanno mai permesso di affermarsi definitivamente nel panorama calcistico italiano. In Serie A, il classe '94 ha vestito le maglie di Atalanta, Milan, Venezia e Spezia (nell'estate 2018 la breve parentesi alla Juventus). L'ultima avventura è quella in Serie B con il Modena nella stagione 2024/25. "Ciao calcio, sono pronto a salutarti. L’ho fatto. Mi sento più leggero. Mi sento libero di essere me stesso, finalmente. Ripongo questa penna sul tavolo. Mi posso alzare da questa sedia e iniziare a camminare. Si abbassa il sipario. In campo ora c’è Mattia", ha concluso l'ex difensore. 

