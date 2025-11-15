Caldara annuncia l'addio al calcio: "Ho deciso di smettere. In campo ora c'è Mattia"

Mattia Caldara dice addio al calcio giocato. In una lunga lettera pubblicata su Gianlucadimarzio.com, l'ex difensore ha annunciato la decisione di mettere la parola fine alla sua carriera da giocatore: "Caro calcio, io ti saluto. Ho deciso di smettere. No, non è stato facile deciderlo. Non lo è neanche scrivere queste parole. Continuo a rileggerle. Forse è un modo per accettarlo. Accettarlo un po’ di più. Ora ho trovato un po’ di tranquillità. Ma ci ho messo un po’ per prendere questa decisione. Tutto è nato a luglio dopo una visita da uno specialista: 'Mattia non hai più la cartilagine della caviglia. Se continui tra qualche anno dovremo metterti una protesi'. Il mio corpo mi aveva tradito. Questa volta, forse, in modo definitivo".