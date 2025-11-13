Qualificazioni Mondiali 2026: Moldova-Italia, scatta l'operazione playoff

Per continuare a sperare nel primo posto nel girone – e quindi nella qualificazione diretta ai Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada – l'Italia deve vincere e sperare che la Norvegia, capolista, venga fermata almeno con un pareggio dall'Estonia. Se, come da pronostico, invece la Norvegia dovesse vincere, la Nazionale si vedrebbe aritmeticamente relegata al secondo posto, costringendo gli Azzurri a passare dai playoff di marzo. Gattuso in conferenza ha tirato dritto: "Pensiamo a noi e non a quello che fa la Norvegia... La partita di giovedì sarà più importante della seconda perché quella con la Norvegia si prepara da sola. Mentre quella con la Moldova può rivelarsi una trappola, ormai non esistono più gare facili".