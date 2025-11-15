Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Immobile in parte con il gruppo

15 Nov 2025 - 15:20
© Getty Images

© Getty Images

Oggi la preparazione del Bologna in assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è proseguita con una seduta di lavoro mattutina al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella sul campo, affiancate da lavoro in palestra. Ciro Immobile ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo, terapie per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Differenziato per Federico Ravaglia. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
14:42
Italia: Calafiori e Tonali saltano la Norvegia
14:30
Torino, partitella con la Primavera finisce 3-1
14:15
Caldara annuncia l'addio al calcio: "Ho deciso di smettere. In campo ora c'è Mattia"
13:15
Croazia, Pasalic: "Puntiamo a un risultato importante al Mondiale"