Bologna, Immobile in parte con il gruppo

Oggi la preparazione del Bologna in assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è proseguita con una seduta di lavoro mattutina al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella sul campo, affiancate da lavoro in palestra. Ciro Immobile ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo, terapie per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Differenziato per Federico Ravaglia.