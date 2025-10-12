Infortunio Kean: primi esami negativi, lunedì risonanza magnetica

L'attaccante della Fiorentina ha saltato la seduta odierna in cui si è allenato chi non aveva giocato contro l'Estonia facendo solo terapie e, anche se sarà recuperato, quasi sicuramente non partirebbe titolare (si scalda Francesco Pio Esposito, reduce dal primo gol in azzurro) ma, in chiave viola, c'è comunque ottimismo in vista del match di campionato contro il Milan previsto domenica prossima a San Siro.