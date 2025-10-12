Italia, Spinazzola: "Pronto e felice di dare tutto per il Mondiale"

Un giocatore meno esplosivo, ma più maturo ed esperto. "Sono un altro giocatore rispetto all'Europeo, sono andato avanti, ho oltrepassato quell'immagine dell'Europeo - ha ribadito Spinazzola -. Spero che lo facciano anche gli altri". Dopo l'infortunio l'esterno azzurro ha attraversato momenti difficili e ha anche avuto bisogno di un sostegno psicologico. "Succede, non c'è nulla di sbagliato - ha raccontato -. Ognuno di noi ha dei traumi, ha delle cose che ti tengono intrappolato. A me è successo e con questo aiuto ho fatto un grande percorso. Soprattutto per me uomo, ben più importante del me giocatore". "La fortuna va cercata anche attraverso le sconfitte - ha aggiunto -. E la fortuna più grande è la salute, quella della propria famiglia".