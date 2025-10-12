Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
NAZIONALE

Italia, Spinazzola: "Pronto e felice di dare tutto per il Mondiale"

"Sono un altro giocatore rispetto all'Europeo del 2021. Sono felice dell'uomo e del calciatore che sono diventato"

12 Ott 2025 - 18:32

Leonardo Spinazzola ha rilasciato una lunga intervista a Radio1 Rai parlando del suo ritorno in Nazionale dopo oltre due anni. "Sono un altro giocatore. Sono felice dell'uomo e del giocatore che sono diventato", ha detto il terzino del Napoli, spiegando di essere un calciatore diverso rispetto a quello ammirato all'Europeo del 2021, quando era un incontenibile esterno di fascia prima della rottura del tendine d'Achille nei quarti di finale con il Belgio. 

Un giocatore meno esplosivo, ma più maturo ed esperto. "Sono un altro giocatore rispetto all'Europeo, sono andato avanti, ho oltrepassato quell'immagine dell'Europeo - ha ribadito Spinazzola -. Spero che lo facciano anche gli altri". Dopo l'infortunio l'esterno azzurro ha attraversato momenti difficili e ha anche avuto bisogno di un sostegno psicologico. "Succede, non c'è nulla di sbagliato - ha raccontato -. Ognuno di noi ha dei traumi, ha delle cose che ti tengono intrappolato. A me è successo e con questo aiuto ho fatto un grande percorso. Soprattutto per me uomo, ben più importante del me giocatore". "La fortuna va cercata anche attraverso le sconfitte - ha aggiunto -. E la fortuna più grande è la salute, quella della propria famiglia".

Leggi anche

Gattuso guarda già ai playoff: "Miglioriamo autostima e meccanismi per affrontarli al meglio. Ottimo lo spirito"

Tra i tanti allenatori avuti, Spinazzola vede somiglianze tra Gattuso e De Rossi, compagni nell'Italia campione del mondo nel 2006: "Sono ex giocatori che con il loro carisma, anche con la loro simpatia, mettono in primo piano il gruppo e la serenità all'interno di questo".

Gli scudetti con la Juventus e con il Napoli, la Conference League con la Roma e l'Europeo con la Nazionale. A Spinazzola manca la partecipazione al Mondiale: "Cosa rappresenterebbe? Tanto, tutto. Dobbiamo mettercela tutta per arrivarci".

Leggi anche

Centravanti promossi: Kean, Retegui ed Esposito da 7. Donnarumma "paperone"

italia
nazionale
spinazzola

Ultimi video

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

01:21
DICH ZIDANE DA TRENTO DICH

Zidane: "Tornerò ad allenare. Juve nel cuore"

00:29
DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

01:43
I ricordi di Spalletti

I ricordi di Spalletti

01:47
Mancini a tutto campo

Mancini a tutto campo

02:01
Ok l'attacco è giusto

Ok l'attacco è giusto

02:00
Facce nuove da under 21

Facce nuove nell'Under 21

01:43
Roma, si può sognare

La Roma può sognare

01:27
Gatti difensore bomber

Gatti difensore goleador

01:45
Le verità di Ibrahimovic

Ibra a cuore aperto

01:34
Milan in emergenza

Il Milan è in emergenza

01:32
I fedelissimi di Conte

Napoli, i fedelissimi di Conte

01:53
Calhanoglu e l'Inter

Inter, le verità di Calhanoglu

02:57
DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

01:57
DICH SPALLETTI A TRENTO DICH

Spalletti: "Il Mondiale è il mio fardello. Mi provoca dolore"

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

I più visti di Nazionale

Centravanti promossi: Kean, Retegui ed Esposito da 7. Donnarumma "paperone"

Fiducia a Kean-Retegui, Orsolini a destra: le formazioni ufficiali

Italia, vietato sbagliare: Gattuso sceglie un 4-4-2 a trazione anteriore

Gattuso guarda già ai playoff: "Miglioriamo autostima e meccanismi per affrontarli al meglio. Ottimo lo spirito"

Roberto Mancini: senza squadra, dopo la suggestione Sampdoria al momento non sembra entrare nel risiko di allenatore della Serie A 2025/26

Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"

Camarda vola basso: "Nel calcio non sono nessuno. Predestinato? Mai pensato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:00
Turchia, Ozer (il portiere dei tre rigori della Roma) lascia il ritiro "senza permesso"
18:25
Filtra ottimismo sulla caviglia di Kean ma resta in dubbio per Italia-Israele
18:00
Pafundi: "Under 21 gruppo forte, giusto lasciare rigore a Berti"
17:32
Qualificazioni Mondiali 2026: San Marino-Cipro 0-4
17:27
Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio"