Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, grande reazione"

Il tecnico degli azzurrini soddisfatto dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro: "Abbiamo dimostrato di essere gruppo"
Una vittoria che scaccia la crisi. L'Italia Under21 riprendere la sua marcia verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria dopo il passo falso contro la Polonia: "Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff", queste le parole colme di gioia del tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro.
"Speriamo di avere la possibilità di fare due giorni insieme a febbraio perché il campionato è lungo", aggiunge l'allenatore azzurro con un occhio alla ripresa del girone di qualificazione, prevista per la fine di marzo. Il girone al momento vede gli azzurrini soli al secondo posto a tre lunghezze dalla Polonia capolista. Ora la gara di ritorno contro i polacchi sarà decisiva per la testa del gruppo: soltanto la prima classificata stacca il pass per l'Europeo senza dover passare dagli spareggi.