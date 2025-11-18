Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni europei

Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, grande reazione"

Il tecnico degli azzurrini soddisfatto dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro: "Abbiamo dimostrato di essere gruppo"

18 Nov 2025 - 20:43

Una vittoria che scaccia la crisi. L'Italia Under21 riprendere la sua marcia verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria dopo il passo falso contro la Polonia: "Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff", queste le parole colme di gioia del tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro.

Leggi anche

Pisilli e Camarda fanno volare l'Under21: 4-1 al Montenegro e secondo posto nel girone blindato

"Speriamo di avere la possibilità di fare due giorni insieme a febbraio perché il campionato è lungo", aggiunge l'allenatore azzurro con un occhio alla ripresa del girone di qualificazione, prevista per la fine di marzo. Il girone al momento vede gli azzurrini soli al secondo posto a tre lunghezze dalla Polonia capolista. Ora la gara di ritorno contro i polacchi sarà decisiva per la testa del gruppo: soltanto la prima classificata stacca il pass per l'Europeo senza dover passare dagli spareggi. 

italia u21
silvio baldini
montenegro
polonia
qualificazioni europeo

Ultimi video

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

02:36
DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

11:22
DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

02:14
DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

00:44
DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:21
Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

01:02
Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

01:53
I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

01:41
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:44
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:54
CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

I più visti di Nazionale

L'assist della Fifa: Italia testa di serie se va ai Mondiali

Italia, 9-0 alla Norvegia o sarà playoff: tra le possibili avversarie anche due vecchi incubi

DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

Haaland ringrazia Mancini: "Mi toccava il sedere, mi ha motivato e ho fatto 2 gol"

16) Gianluigi Donnarumma: 78 presenze dal 2016, di cui 29 da capitano

La rincorsa di Donnarumma: entra nella top 15 dei più presenti in azzurro

L'Italia cambia tutto con la Norvegia: 3-5-2 e dieci nomi nuovi rispetto alla Moldova. Calafiori e Tonali in tribuna

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:55
Atalanta, D'Amico: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Dispiace però per Juric"
21:30
Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca
21:23
Piatek non dimentica il Milan: "Gli auguro di vincere lo Scudetto"
20:25
Qualificazioni Mondiali: l'Iraq batte 2-1 gli Emirati Arabi e accede ai playoff
20:05
Mondiali, Abodi: "Tregua alle critiche, aiutiamo l'Italia ad andarci"