Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, grande reazione"

Una vittoria che scaccia la crisi. L'Italia Under21 riprendere la sua marcia verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria dopo il passo falso contro la Polonia: "Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff", queste le parole colme di gioia del tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro.