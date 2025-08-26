Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
nazionale

Italia, ansia per Tonali: infortunio alla spalla nella sfida con il Liverpool

Il centrocampista del Newcastle rischia di saltare i primi impegni della nuova Nazionale di Gattuso 

26 Ago 2025 - 12:17
1 di 10
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

L'Italia e Gennaro Gattuso in ansia per Sandro Tonali. Nella sfida di ieri sera, 25 agosto, tra Newcastle e Liverpool, il centrocampista dei Magpies è stato costretto al cambio per infortunio. Dopo uno scontro di gioco con Hugo Ekitiké, Tonali è caduto sulla spalla sinistra rimanendo a terra dolorante. Rientrato in campo, al 67' l'ex numero 8 del Milan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con il braccio sinistro completamente immobilizzato. Una dinamica che non promette nulla di buono

Leggi anche

Pazza vittoria per il Liverpool: il Newcastle rimonta due gol in 10 ma va ko nel recupero

A confermare la gravità dell'infortunio, infatti, è stato Eddie Howe, l'allenatore del Newcastle, uscito sconfitto allo scadere in seguito alla rete del classe 2008 Ngumoha. "È difficile per me fare una valutazione approfondita in questo momento, ma quella di Joelinton non sembra una buona situazione. Quella di Sandro Tonali neanche. Ovviamente, Anthony Gordon ora sarà squalificato, e Fabian (Schar, ndr) sembra avere una commozione cerebrale", le prime parole riprese da beIN SPORTS. Poi, intervenuto a Sky Sports UK, Howe ha aggiunto: "Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non riusciva a muovere il braccio. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo".

Leggi anche
Matteo Politano

Gattuso osserva il Napoli e richiama Politano. Buongiorno verso l'esclusione

Una dichiarazione che, di certo, non fa felice il ct Gennaro Gattuso, che nei prossimi diramerà le prime convocazioni della sua avventura. Gli azzurri scenderanno in campo in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2026 affrontando Estonia (il 5 settembre a Bergamo) e Israele (il 9 settembre a Debrecen, in Ungheria). L'assenza di Tonali potrebbe rappresentare un grosso problema, dato che si tratta di uno dei giocatori più talentuosi e già cardine fondamentale del nuovo ciclo di Gattuso. La speranza è che non sia nulla di grave, ma al momento le sensazioni non sono positive.  

italia
nazionale
sandro tonali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

01:01
MCH SHARAPOVA HALL OF FAME 26/8 MCH

"Sharapova entra nella Hall of Fame, festa a New York

00:56
Chivu: "Calma, è solo la prima..."

Chivu: "Calma, è solo la prima..."

03:00
Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

03:03
Udinese-Verona 1-1: gli highlights

Udinese-Verona 1-1: gli highlights

03:31
SRV RULLO SERIE A, I "NUOVI VOLTI" (MUSICATO) 25/8

I nuovi volti della Serie A: promossi e bocciati all’esordio

01:48
srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

01:51
Srv Rullo Juve ok Gianni

Juventus, il mercato è all'attacco: tra gol, sorprese e dubbi"

01:39
SRV RULLO NICO PAZ, LUCE E FUTURO (MUSICATO) 25/8 OK

Tutti "Paz" per Nico: l'accordo tra Como e Real

01:11
DICH ABODI SU DIRITTI TV DICH

Abodi: "A settembre presenteremo bozza di riforma della legge sui diritti sportivi"

01:28
100 gol in Arabia Saudita

100 gol in Arabia Saudita

01:43
De Bruyne, anzi the best

De Bruyne, anzi the best

01:30
Milan, difesa da incubo

Milan, difesa da incubo

01:47
Inter pronta al debutto

Inter pronta al debutto

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

I più visti di Nazionale

Matteo Politano

Gattuso osserva il Napoli e richiama Politano. Buongiorno verso l'esclusione

Spalletti rivoluziona anche Barella: alle spalle di Retegui è un tuttofare di qualità

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

Gattuso torna a Milanello: il ct azzurro incontra Allegri e i giocatori. FOTO

Grecia, i 10 calciatori più rappresentativi che hanno giocato in Serie A

Di gruppo e da soli: tutte le foto ufficiali azzurre per Euro 2020

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:58
Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili
12:06
La Lazio ricorda Eriksson a un anno dalla morte
11:02
Newcastle, Howe e l'infortunio di Tonali: "Aveva molto dolore, non sembra una cosa da poco"
10:07
L'ex Milan Dugarry attacca il Psg: "Nessun rispetto per Donnarumma"
09:01
Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale abbiamo parlato tanto tra di noi"