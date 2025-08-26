Italia, ansia per Tonali: infortunio alla spalla nella sfida con il Liverpool

A confermare la gravità dell'infortunio, infatti, è stato Eddie Howe, l'allenatore del Newcastle, uscito sconfitto allo scadere in seguito alla rete del classe 2008 Ngumoha. "È difficile per me fare una valutazione approfondita in questo momento, ma quella di Joelinton non sembra una buona situazione. Quella di Sandro Tonali neanche. Ovviamente, Anthony Gordon ora sarà squalificato, e Fabian (Schar, ndr) sembra avere una commozione cerebrale", le prime parole riprese da beIN SPORTS. Poi, intervenuto a Sky Sports UK, Howe ha aggiunto: "Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non riusciva a muovere il braccio. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo".