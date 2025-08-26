Italia, ansia per Tonali: infortunio alla spalla nella sfida con il Liverpool

© IPA
© IPA
Il centrocampista del Newcastle rischia di saltare i primi impegni della nuova Nazionale di Gattuso
© IPA
© IPA
L'Italia e Gennaro Gattuso in ansia per Sandro Tonali. Nella sfida di ieri sera, 25 agosto, tra Newcastle e Liverpool, il centrocampista dei Magpies è stato costretto al cambio per infortunio. Dopo uno scontro di gioco con Hugo Ekitiké, Tonali è caduto sulla spalla sinistra rimanendo a terra dolorante. Rientrato in campo, al 67' l'ex numero 8 del Milan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con il braccio sinistro completamente immobilizzato. Una dinamica che non promette nulla di buono.
A confermare la gravità dell'infortunio, infatti, è stato Eddie Howe, l'allenatore del Newcastle, uscito sconfitto allo scadere in seguito alla rete del classe 2008 Ngumoha. "È difficile per me fare una valutazione approfondita in questo momento, ma quella di Joelinton non sembra una buona situazione. Quella di Sandro Tonali neanche. Ovviamente, Anthony Gordon ora sarà squalificato, e Fabian (Schar, ndr) sembra avere una commozione cerebrale", le prime parole riprese da beIN SPORTS. Poi, intervenuto a Sky Sports UK, Howe ha aggiunto: "Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non riusciva a muovere il braccio. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo".
Una dichiarazione che, di certo, non fa felice il ct Gennaro Gattuso, che nei prossimi diramerà le prime convocazioni della sua avventura. Gli azzurri scenderanno in campo in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2026 affrontando Estonia (il 5 settembre a Bergamo) e Israele (il 9 settembre a Debrecen, in Ungheria). L'assenza di Tonali potrebbe rappresentare un grosso problema, dato che si tratta di uno dei giocatori più talentuosi e già cardine fondamentale del nuovo ciclo di Gattuso. La speranza è che non sia nulla di grave, ma al momento le sensazioni non sono positive.
Commenti (0)