Calcio
nazionale

Italia, Politano torna in Nazionale. Con lui Meret e Lucca, non Buongiorno

Il ct azzurro a Reggio Emilia ha osservato da vicino la sua ex squadra e gli 'azzurrabili' verso i match di Qualificazione Mondiale 2026

di Carlo Landoni
24 Ago 2025 - 13:53

Matteo Politano torna in Nazionale. L'esterno del Napoli verrà convocato da Rino Gattuso per le prossime partite degli azzurri contro Estonia il 5 settembre e Israele 8 settembre, sfide che coincidono anche con l’esordio dello stesso ct sulla panchina azzurra e già determinanti per la qualificazione al Mondiale 2026. Ieri a Reggio Emilia per la prima di campionato del Napoli campione d’Italia in tribuna c’era proprio Gattuso, che ha osservato da vicino gli 'azzurrabili' della formazione di Antonio Conte.

Il ct è rimasto favorevolmente impressionato dalla prestazione di Politano, a tutto campo sulla fascia destra, tanto in fase d’attacco quanto in fase difensiva. Matteo Politano, ultima presenza in azzurro il 23 marzo 2025 Germania-Italia 3-3, messo ai margini dall’ex ct Spalletti, è pronto dunque a rientrare nel gruppo della Nazionale con Gattuso, che tra l’altro conosce bene l’attaccante per averlo allenato tra il 2019 e il 2021 al Napoli e che tempi del Valencia aveva chiesto alla dirigenza del club di acquistare proprio Politano.

Tra i calciatori del Napoli, il ct azzurro chiamerà anche Meret e Lucca che, vista l’indisponibilità di Lukaku, adesso avrà anche più spazio con la maglia del Napoli. Non dovrebbe essere invece convocato Buongiorno, ieri in panchina, e ancora in ritardo di condizione fisica visto che tra Dimaro e Casteldisangro ha seguito un programma graduale di rientro dopo l’intervento chirurgico per risolvere il dolore all’inguine cui si è sottoposto dopo la fine del campionato scorso.  

