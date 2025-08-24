Italia, Politano torna in Nazionale. Con lui Meret e Lucca, non Buongiorno

Tra i calciatori del Napoli, il ct azzurro chiamerà anche Meret e Lucca che, vista l’indisponibilità di Lukaku, adesso avrà anche più spazio con la maglia del Napoli. Non dovrebbe essere invece convocato Buongiorno, ieri in panchina, e ancora in ritardo di condizione fisica visto che tra Dimaro e Casteldisangro ha seguito un programma graduale di rientro dopo l’intervento chirurgico per risolvere il dolore all’inguine cui si è sottoposto dopo la fine del campionato scorso.