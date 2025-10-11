Le pagelle di Estonia-Italia 1-3: centravanti promossi, Donnarumma ghiacciato a Tallin

Missione compiuta in Estonia per l'Italia di Gennaro Gattuso che a Tallinn ha battuto 3-1 i padroni di casa salendo al secondo posto nel Gruppo I per le qualificazioni al Mondiale. Protagonisti alla Le Coq Arena i centravanti azzurri, tutti in gol. Kean (7) ha aperto le marcature dopo quattro minuti e poco prima di uscire per infortunio, poi ci hanno pensato Retegui (7) dopo aver sbagliato un rigore e Pio Esposito (7) subentrato all'attaccante della Fiorentina e al primo gol in nazionale. Donnarumma (5) tradito da se stesso con una papera clamorosa.