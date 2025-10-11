Estonia-Italia, Gattuso guarda già ai playoff: "Miglioriamo autostima e meccanismi per affrontarli al meglio"

Estonia-Italia, le immagini del match di Tallinn
© Getty Images
© Getty Images
Il ct ha commentato la vittoria a Tallinn: "L'importante è creare tante occasioni. La missione è crescere ogni partita"
L'Italia ha battuto 3-1 l'Estonia nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026, salendo al secondo posto ma restando sideralmente lontana dalla differenza reti della Norvegia. A Tallinn Gennaro Gattuso ha raccolto la terza vittoria consecutiva da ct: "L'importante è creare tante occasioni - ha commentato nel dopopartita -, poi si possono sbagliare ma ringrazio i ragazzi per l'impegno e per il lavoro che fanno. Bisogna recuperare perché la seconda partita in pochi giorni facciamo sempre fatica, ma battendo Israele saremmo più tranquilli per affrontare i playoff che dovremo fare".
"La nostra missione è crescere partita dopo partita stando insieme e lavorando, non pensiamo a Norvegia o a Israele perché sappiamo quello che dobbiamo fare. Quando vedo questo spirito, qualcosa si può sbagliare, ma resto molto contento. Dobbiamo migliorare nell'autostima e nei meccanismi - ha proseguito -. Non si può dominare per 95 minuti, ma siamo rimasti in partita anche soffrendo, ma senza l'errore di Donnarumma non avremmo preso gol. Kean? Valuteremo le condizioni, ma Pio Esposito è entrato bene. Speriamo non sia nulla di grave perché ci serve".
Il prossimo obiettivo per l'Italia è raggiungere i playoff potendo contare anche sul talento di Pio Esposito, al primo gol in nazionale: "Nonostante fosse solo alla seconda partita è entrato davvero bene. Si merita tutto perché aggredisce ogni pallone, difende e corre come un centrocampista. È un ragazzo che non perde la capoccia...".
Contro Israele mancherà Bastoni per squalifica: "Abbiamo diversi giocatori che possono fare quel ruolo, vediamo se utilizzerò un sistema diverso. Sicuramente abbiamo uomini a disposizione, ma ora dobbiamo recuperare visto che arriveremo in tarda mattina a Udine". Buona la prova di Raspadori come esterno: "Molto bene lui, ma come tutti. Queste partite danno fiducia e possiamo guardare avanti con ottimismo".
© Getty Images
© Getty Images