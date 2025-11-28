Champions, tifosi razzisti: Uefa multa l'Atletico Madrid

La Uefa ha multato l'Atletico per 30.000 euro e ha ordinato il divieto di vendita di biglietti per una partita in trasferta europea, con sospensione di un anno di libertà vigilata. Sospeso il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte, per un periodo di prova di un anno: se non ci saranno ulteriori episodi, la misura non sarà applicata. L'Atletico dovrà inoltre pagare una multa di 10.000 euro per lancio di oggetti, sanzione immediata e non sospesa.