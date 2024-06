Italia, Spalletti non si dimette ma i bookie pensano già al successore

I giornali: domenica 30 giugno 2024























































All'indomani della delusione europea, nessuna separazione in vista. Il ct Spalletti non molla e rilancia (“Ringiovanirò l’Italia”), il presidente Gravina parla di “progetto pluriennale”, ma dopo l'eliminazione per mano della Svizzera le voci su un nuovo ct per gli Azzurri non possono mancare. Anche i bookmaker provano a lanciare il tecnico per il dopo Spalletti, con un nome a sorpresa davanti a tutti: l'approdo di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra si gioca infatti a 3 sui principali siti di scommesse (come la permanenza dell’attuale ct).