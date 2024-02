Italia, Spalletti: "Girone di ferro ma siamo abituati"

LE PAROLE

Il ct dopo il sorteggio di Nations League: "Francia l'avversario più stimolante, un'occasione per crescere"

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Girone di ferro? Sì, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così. In questo modo abbiamo l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo". Così il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, commenta ai microfoni di Rai Sport il sorteggio di Nations League. "Questa competizione - ha aggiunto - è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l'opportunità di migliorarti sempre di più".

L'Italia è stata sorteggiata nel gruppo 2 con Belgio, Francia e Israele, la Nations League 2024/2025 inizierà il prossimo settembre: "La Francia l'avversaria più stimolante? Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti" ha dichiarato il ct azzurro.

"Preoccupato per il centravanti? Questa settimana sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto, lo abbiamo ritrovato. Davanti non c'è soltanto per la casella dell'attaccante centrale ma anche quella degli esterni - ha aggiunto - In molti non stanno giocando tra quelli che abbiamo messo nel mirino, molti sono infortunati. Quindi si può prendere in considerazione di fare scelte differenti".

DESCHAMPS: "CONTENTO DI TORNARE IN ITALIA"

"Le squadre che sono in lega A sono tutte forti, ci sono 4 gironi di alta qualità. Personalmente sono contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri. Saranno per ogni squadra tre partite di alto livello". Così il ct della Francia, Didier Deschamps, commenta il sorteggio di Nations League. "Un girone di ferro? Sì, ma per tutti. Questa competizione arriverà dopo gli Europei e tutti i ct al momento sono focalizzati sulla preparazione per il torneo in Germania. A settembre si inizia questa nuova edizione con tanta ambizione e tutte le grandi squadre quando si parte pensano di andar fino in fondo", ha aggiunto.

