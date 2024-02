IL SORTEGGIO

L'Italia di Spalletti punta a migliorare i due terzi posti consecutivi del 2021 e 2023: nel gruppo degli azzurri anche Israele

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È nata la Nations League 2024/25. A Parigi sono stati sorteggiati i gironi delle quattro leghe e all'Italia di Spalletti, che era inserita nella prima fascia della Lega A, non è andata benissimo: gli azzurri sono stati infatti inseriti nel Gruppo 2 insieme a Francia, Belgio e Israele. L'obiettivo sarà migliorare i due terzi posti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2023: si parte il 5-7 settembre con le prime gare del girone, le prime due classificate voleranno ai quarti di finale in programma il 20-25 marzo 2025, mentre le Final Four si terranno il 4-8 giugno 2025.

IL SORTEGGIO COMPLETO

Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia

Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia

Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra*

Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo 4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

Lega D

Gruppo 1: Lituania/Gibilterra*, San Marino, Liechtenstein

Gruppo 2: Moldavia, Malta, Andorra

*La lega di appartenenza di Lituania e Gibilterra sarà definita dai playout a marzo 2024

LA NOVITÀ DELL'EDIZIONE 2024/25: PREVISTI ANCHE I QUARTI DI FINALE

Fino alla passata edizione accedevano alle Final Four solo le prime classificate dei quattro gironi della Lega A. Il nuovo format introduce invece i quarti di finale col passaggio del turno per le prime due del girone. Le vincenti dei quarti otterranno poi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. Solo la quarta classificata del girone retrocederà direttamente nella Lega B, la terza giocherà invece uno spareggio salvezza con una delle seconde della Lega B.

L'ALTRA NOVITÀ: I RISULTATI INCIDERANNO SULLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2026

Oltre ad assegnare il trofeo in sé e a valere per il ranking, la Nations League inciderà anche sulle possibilità di qualificazione ai Mondiali del 2026. Le 4 finaliste di Nations League saranno infatti inserite in un girone con una squadra in meno e, in caso di mancato accesso ai Mondiali dalle qualificazioni, avranno diritto a dei posti per gli spareggi.

NATIONS LEAGUE 2024/25, TUTTE LE DATE

- Prima giornata: 5-7 settembre 2024

- Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

- Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

- Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

- Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

- Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

- Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

- Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

- Fase finale: 4-8 giugno 2025

NATIONS LEAGUE, L'ALBO D'ORO

2019: 1° Portogallo, 2° Olanda, 3° Inghilterra, 4° Svizzera

2021: 1° Francia, 2°Spagna, 3° Italia, 4° Belgio

2023: 1° Spagna, 2° Croazia, 3° Italia, 4° Olanda