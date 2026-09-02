Mancini: "Nazionale forte, aspettatevi novità nelle convocazioni". Poi svela la sua strategia

Dimarco Mvp della Serie A 25/26, domina l'Inter: tutti i premiati al Gran Galà alla Scala di Milano
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"Abbiamo una Nazionale forte con dei giovani interessanti. Speriamo di ottenere dei risultati importanti, non ho ancora parlato con i senatori". Così il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini al Galà del calcio. "Le prime due giornate di campionato? I giocatori devono ancora trovare la condizione, ma ho visto talenti interessanti. Ci potrebbero essere delle novità nelle prossime convocazioni. Come forza siamo ancora tra le prime dieci nazionali al mondo".
E infine: "Dobbiamo lavorare su centrocampo e attacco, sono contento di avere Pio Esposito. Abbiamo vinto l'Europeo con Immobile che giocava nella sesta forza del campionato, ora invece abbiamo un titolare dell'Inter. E non dimentichiamoci di Kean. Abbiamo la fortuna di avere diversi giocatori in Premier League, penso a Kayode, Tonali, Palestra e Calafiori. Tutti calciatori di livello, daranno tanto al gruppo".
Poi Mancini svela la sua strategia: "Dovremo essere molto veloci nel prendere delle decisioni, capire più in fretta possibile come possiamo mettere insieme i giocatori che giocano già in nazionale da anni, con qualche giovane. Non possiamo pensare di mettere diversi giovani subito, vanno aiutati. Hanno qualità ma ci vuole qualcuno in campo che li guidi. Ci aspettano partite molto belle e difficili e quindi vorremmo fare dei risultati positivi. Per questo dobbiamo migliorare e mettere in campo una squadra che abbia anche qualcosa di nuovo".
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