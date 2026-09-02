Mancini: "Nazionale forte, aspettatevi novità nelle convocazioni". Poi svela la sua strategia

E infine: "Dobbiamo lavorare su centrocampo e attacco, sono contento di avere Pio Esposito. Abbiamo vinto l'Europeo con Immobile che giocava nella sesta forza del campionato, ora invece abbiamo un titolare dell'Inter. E non dimentichiamoci di Kean. Abbiamo la fortuna di avere diversi giocatori in Premier League, penso a Kayode, Tonali, Palestra e Calafiori. Tutti calciatori di livello, daranno tanto al gruppo".