Malagò: "Tanti con doppia nazionalità scelgono l'Italia, fa piacere"

Sulle prime convocazioni della Nazionale di Roberto Mancini "non so niente, però ho visto che ci sono tanti giovani che stanno facendo molto bene, almeno in questo inizio di campionato". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine del suo intervento al 'Tempo delle Donne' in Triennale Milano, sottolineando sia che "gli italiani non sono poi così tanti" ma anche che "ci sono quelli di doppia nazionalità e mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi". "La fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia e positività - ha aggiunto -, poi è tutto da dimostrare sul campo".