Nazionale-Bianchedi, non c'è il via libera: fumata grigia dall'incontro con il Coni

Niente fumata bianca dall'incontro andato in scena lunedì tra il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e Diana Bianchedi, chiamata in Nazionale dal presidente del Coni Giovanni Malagò nel ruolo di capodelegazione, per arrivare a un'intesa dopo il comunicato del Coni che aveva messo in dubbio la compatibilità e la conferibilità dell'attuale vice presidente vicaria con il nuovo incarico. Bianchedi puntava infatti a ottenere un via libera definitivo, ma dal confronto è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti, non solo legali per superare l'ostacolo - come riferisce il Corriere della Sera - della 'inconferibilità dell'incarico, sollevata dalla stesso Coni. Sui profili relativi invece all’'opportunità' della nomina e all’eventuale 'incompatibilità' sarebbe stato trovato un punto di incontro. La nomina della Bianchedi resta dunque in sospeso. "Bianchedi? Non ci ho parlato oggi, quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. C'è serenità e disponibilità affinché si eviti qualsiasi tipo di problema", ha detto il presidente della Figc Malagò all'Olimpico per Roma-Fiorentina all'esordio nel suo nuovo ruolo.