Italia, mezza impresa che può fare male: l'orgoglio non basta per il salto di qualità

Al Westfalenstadion la Nazionale ha sbagliato completamente approccio e, in un match da giocare con il coltello tra i denti per provare l'impresa di rimontare la sconfitta dell'andata, ha finito col cadere nuovamente vittima delle proprie disattenzioni ancora più che dall'oggettiva supremazia tedesca nei primi quarantacinque minuti. Prima dell'intervallo, infatti, la formazione di Nagelsmann ha giocato a un ritmo insostenibile per l'Italia, unendo forza a qualità tecnica e velocità, ma finendo con lo sfruttare le amnesie dei giocatori di Spalletti come nella gara d'andata. In occasione del rigore di Buongiorno su Kleindienst il difensore si è completamente perso lo scatto in profondità del gigante centravanti tedesco, poi la figuraccia sul raddoppio di Musiala ha fatto il giro del mondo. Errori gravi, gravissimi a qualsiasi livello.