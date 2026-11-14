De Biasi: "Con Mancini ct, Italia in buone mani"

"Io credo che l'Italia sia in buone mani con Mancini". Gianni De Biasi ex commissario tecnico di Albania e Azerbaigian, ospite su Radio1 Rai, applaude al lavoro fatto finora dall'attuale ct azzurro. "Mancini riuscirà a trovare anche col Belgio la soluzione migliore - ha continuato De Biasi - così come ha fatto l'altra sera contro la Francia, dove abbiamo visto una squadra orgogliosa, una squadra di buoni ragazzi, di buona qualità, e anche con una buona prospettiva di andare avanti nel tempo, perché sono molti giovani, e questa è la cosa più importante. Abbiamo vinto contro una grande squadra, aveva qualche assenza importante, però credo che non sminuisca il valore della squadra e di come si è espressa l'altra sera. Se l'Italia del calcio ha svoltato? È troppo presto per dirlo, credo che non possa una rondine far primavera", ha risposto De Biasi, "tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. Adesso aspettiamo la prossima con il Belgio per avere una conferma di quanto di buono si è visto. Ma quello che più c'è da cercare di cambiare dietro, è l'atteggiamento della governance del calcio italiano. Bisogna cercare di fare una programmazione diversa, cercando di cambiare il meno possibile, dare il giusto tempo per portare avanti un programma. Una volta che si trovano gli interpreti giusti, e parlo di allenatori e staff, cambiare il meno possibile, cercare di dargli il tempo di seminare e di raccogliere il seminato. Altrimenti abbiamo una vista a breve raggio e questo sicuramente non ci porta da nessuna parte. Sono tante le novità che si stanno, diciamo così, accavallando in queste settimane".