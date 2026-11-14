Under 17, qualificazioni europee: Italia supera Armenia e stacca pass per Lega A

14 Nov 2026 - 16:41
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Missione compiuta per la Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, che, grazie al successo per 4-0 contro i padroni di casa dell'Armenia, ottenuto all'FFA Academy Stadium di Erevan nella seconda giornata del Gruppo 10 del primo turno delle qualificazioni europee, accede con una partita di anticipo alla Lega A del secondo turno. L'Italia passa in vantaggio al 16' grazie al fantasista della Lazio Michele Elena, prima di raddoppiare al 31' con l'attaccante della Juventus Pietro Salvai. Nella ripresa, la formazione di Manuel Pasqual chiude definitivamente i conti con le reti di Fortune Erhunmwun Egharevba e Gabriele Borsa - subentrato al 42' all'acciaccato Salvai -, attaccanti rispettivamente della Fiorentina e del Milan, in gol rispettivamente al 49' e al 78'.

"Sono molto contento - sottolinea il tecnico azzurro -, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l'ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno". Gli Azzurrini, primi con 6 punti al pari della Francia, torneranno in campo martedì 17 novembre (ore 11), allo Stadio 'Vahagn Tumasyan', per affrontare i pari età transalpini, che stamattina, proprio ad Abovyan, hanno battuto il Lussemburgo per 3-0, grazie ai gol del franco-algerino Yanis Bousserra, centrocampista del Metz, al 3', del franco-haitiano Jordan Gervelain, terzino sinistro del Paris Saint-Germain, al 32' e di Yanis Kharbouch, ala del Troyes, al 77'. "Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni - continua Pasqual - e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l'ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi".

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