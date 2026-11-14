Under 17, qualificazioni europee: Italia supera Armenia e stacca pass per Lega A

"Sono molto contento - sottolinea il tecnico azzurro -, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l'ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno". Gli Azzurrini, primi con 6 punti al pari della Francia, torneranno in campo martedì 17 novembre (ore 11), allo Stadio 'Vahagn Tumasyan', per affrontare i pari età transalpini, che stamattina, proprio ad Abovyan, hanno battuto il Lussemburgo per 3-0, grazie ai gol del franco-algerino Yanis Bousserra, centrocampista del Metz, al 3', del franco-haitiano Jordan Gervelain, terzino sinistro del Paris Saint-Germain, al 32' e di Yanis Kharbouch, ala del Troyes, al 77'. "Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni - continua Pasqual - e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l'ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi".