Focolaio di virus intestinale, la Triestina chiede il rinvio del match

Un totale di otto giocatori contagiati da un virus intestinale, a cui si aggiungono altri tre indisponibili per infortunio: è il quadro reso noto dalla US Triestina Calcio 1918 che ha chiesto il rinvio della gara contro il FC Legnago Salus, in programma domani alle 14.30. "Nella notte tra giovedì e venerdì novembre - spiega la società - un improvviso focolaio virale di natura intestinale ha colpito un significativo numero di atleti della prima squadra. Il club si è quindi immediatamente attivato in concerto con il proprio staff medico, per avviare una tempestiva profilassi sanitaria, al fine di evitare il possibile contagio ad altri membri del gruppo squadra". Annullato dunque l'allenamento di ieri e, a causa di nuovi contagi, anche la rifinitura pregara fissata per oggi pomeriggio. "Nel contempo, il club ha informato della situazione il FC Legnago Salus, che domani dovrebbe ospitare la Triestina allo stadio Mario Sandrini" per sondare "la disponibilità del club avversario per accogliere la richiesta di un rinvio della gara a martedì 17 o mercoledì 18 novembre", anche "per tutelare l'incolumità degli atleti della squadra avversaria". "Nonostante quanto sopra - spiega la Triestina - FC Legnago Salus non ha dato la propria disponibilità ad un rinvio della gara. US Triestina Calcio 1918 si riserva di valutare l'evoluzione della situazione medico sanitaria del gruppo squadra per assumere le opportune determinazioni in merito alla partecipazione alla partita, nel rispetto e a tutela del primario interesse alla salute".