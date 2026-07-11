Milan, lunedì il via al raduno: in mattinata i test fisici, poi il primo allenamento di Amorim

Il tecnico potrà iniziare a valutare la rosa in attesa dei Nazionali e degli infortunati

11 Lug 2026 - 15:43
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Il Milan torna al lavoro lunedì 13 a Milanello per preparare la nuova stagione che deve essere quella del riscatto. Appuntamento la mattina per i test fisici - e non domani come inizialmente previsto-. Poi nel tardo pomeriggio primo allenamento diretto da Rubén Amorim che potrà iniziare a valutare la rosa a disposizione.

Non saranno presenti ovviamente i giocatori ancora impegnati nel Mondiale e quelli che hanno partecipato alla competizione internazionale. Non prenderanno parte all'allenamento poi Gimenez e Pulisic che saranno fermi diverse settimane dovendo recuperare degli infortuni rimediati proprio alla Coppa del Mondo.

Per l'attaccante messicano solo una distorsione alla caviglia, per Pulisic microfrattura con edema osseo al perone che ne mette a rischio il debutto in campionato. 

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